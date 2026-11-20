Consolidamento di tutte le pile del ponte

E' il presidente della Provincia, Davide Gilardino, a offrire un aggiornamento sulla situazione dei lavori al ponte sul Cervo lungo la provinciale che collega Vercelli a Gattinara e alla Valsesia. Chiuso dal 20 ottobre per la lesione di un'arcata, poi parzialmente crollata nei giorni successivi, il ponte è oggi un cantiere.

«Inseriremo una serie di micropali su tutte le pile del ponte, scendendo a una profondità di 18 metri - assicura il presidente -: le operazioni termineranno intorno al 6 dicembre. Entro Natale sarà realizzata la struttura sulla quale poter poi ricostruire l'arcata».

I tempi per la riapertura, però, si preannunciano più lunghi rispetto a quanto inizialmente annunciato «Contiamo di aprire entro i primi 15 giorni di aprile», dice Gilardino, assicurando che il cantiere sarà attivo 12 ore al giorno, sette giorni su sette.