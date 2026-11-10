Nasce il “Management Innovation Center for Water”

Un luogo di convergenza tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sviluppo economico, finalizzato ad affrontare alcune delle principali sfide dei prossimi anni: cambiamenti climatici, efficienza nell’utilizzo dell’acqua, presenza di contaminanti come i Pfas, materiali innovativi a contatto con l’acqua potabile, genetica delle colture (con particolare attenzione a quella risicola), sostenibilità agricola, gestione delle infrastrutture idriche e tutela degli ecosistemi.

È quanto promette di diventare il “Management Innovation Center for Water” (MIC4W) di Vercelli, il cui protocollo costitutivo è stato sottoscritto il 9 novembre nella sede di Confindustria Novara Vercelli Valsesia da Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino, Menico Rizzi, Rettore dell’Università del Piemonte orientale, Carlo Robiglio, Presidente di Cnvv, Paolo Carrà, vicepresidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Roberto Scheda, sindaco di Vercelli, Aldo Casalini, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, e Vittorio Viora, presidente di Anbi Piemonte, l’associazione dei consorzi di bonifica e irrigazione.

«La firma del protocollo - dichiara Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino - è un passo fondamentale per dare vita a un progetto strategico dedicato alla gestione avanzata della risorsa idrica che incarna a pieno la missione del nostro Ateneo: mettere la ricerca e le competenze al servizio del territorio e della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo, attraverso il trasferimento tecnologico e la collaborazione con imprese ed enti di ricerca, è trasformare l'innovazione in risposte concrete e sostenibili per affrontare le grandi sfide climatiche».

«La gestione sostenibile delle risorse idriche - aggiunge Menico Rizzi, Rettore dell’Università del Piemonte orientale - è una delle grandi sfide del nostro tempo e richiede competenze un approccio transdisciplinare e di forte collaborazione. Partecipando al Management Innovation Center for Water, l’Università del Piemonte Orientale mette a disposizione la propria vocazione multidisciplinare, contribuendo a creare sinergie tra università, istituzioni e sistema economico per sviluppare soluzioni concrete a beneficio del territorio con una visione internazionale».

Grazie alla collaborazione tra mondo accademico, istituzioni e imprese e alla specifica conoscenza di un territorio unico per l’utilizzo della risorsa acqua, il MIC4W è destinato a generare importanti ricadute economiche attraverso programmi di ricerca applicata e opportunità di trasferimento tecnologico. All’avvio del progetto la sede sarà nei locali di via Piero Lucca 6, sede di Confindustria. «Il MIC4W - spiega Carlo Robiglio, presidente di CNVV - lavorerà su sfide decisive per la competitività delle imprese, la sostenibilità e la resilienza del territorio. Un progetto che punta a trasformare la collaborazione tra mondo accademico e sistema produttivo in nuove conoscenze, soluzioni concrete e opportunità di sviluppo economico».

Le sue attività riguarderanno: la qualità, la sicurezza e l'uso sostenibile della risorsa idrica; la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi; il miglioramento dell'uso dell’acqua nelle colture agricole, anche attraverso lo studio della loro genetica; i contaminanti ambientali e loro impatti sulla salute; i processi, i materiali e le tecnologie per il trattamento, il riuso e l'efficientamento dell'acqua; il monitoraggio, la sensoristica, la gestione e l'analisi dei dati; l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza dei territori; le interazioni tra usi agricoli, civili, industriali ed energetici dell’acqua; i profili giuridici, regolatori, economici, gestionali, organizzativi, sociali e di governance connessi alla gestione della risorsa idrica.

Particolare attenzione sarà rivolta alla ricerca sugli agenti inquinanti (PFAS, farmaceutici, microplastiche e altri), ai materiali a contatto con l’acqua potabile e alla sperimentazione di modelli innovativi per lo stoccaggio idrico e la ricarica delle falde, strumenti fondamentali per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e i periodi di siccità che interessano sempre più il territorio agricolo e urbano.

«L’acqua - osserva Roberto Scheda, sindaco di Vercelli - è parte della storia del nostro territoroi. È la risorsa essenziale per la nostra agricoltura. Questo accordo ci permette di mettere l’esperienza del territorio al servizio della ricerca e la ricerca di alto livello al servizio del territorio. Dalla collaborazione con due Università di prestigio internazionale nasceranno strumenti concreti per rispondere alle esigenze della nostra terra». Sulla medesima linea anche Viora, presidente di Anbi Piemonte: «Per i consorzi irrigui questo protocollo è l’occasione per portare la ricerca direttamente sul territorio. Vogliamo sperimentare nelle nostre reti nuove tecnologie per migliorare la gestione e la distribuzione dell’acqua alle aziende agricole, ridurre le perdite e ottimizzare l’utilizzo della risorsa. L’obiettivo è sviluppare progetti concreti, attrarre finanziamenti e rendere i sistemi irrigui più efficienti e capaci di affrontare siccità ed eventi climatici estremi».

Il MIC4W coordinerà iniziative per razionalizzare la gestione dell’acqua (con la progettazione di invasi diffusi, la gestione multifunzionale di invasi, la ricarica controllata della falda, la creazione di zone umide, la conservazione della biodiversità, l’ammodernamento tecnologico di infrastrutture e canali storici, il riutilizzo delle acque reflue, l’approfondimento della correlazione tra acqua ed energia, la modifica di colture) e per l’ottimizzazione del suo utilizzo nell’industria (con la progettazione e l’implementazione di sistemi evoluti a circuito chiuso che permettano il recupero della maggior parte dell'acqua utilizzata nei processi industriali, lo sviluppo di tecnologie di filtrazione e scambio ionico per recuperare metalli nobili dalle acque di scarico, la riduzione della presenza di microinquinanti nei processi produttivi, la modellizzazione fluidodinamica delle operazioni).

Il protocollo, che ha durata biennale, prevede l’attivazione di un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato all'individuazione e all'aggiornamento delle priorità operative e degli ambiti di attività, allo sviluppo delle progettualità comuni, al reperimento di fondi, alla selezione delle iniziative e al loro monitoraggio.

«Non poteva mancare - aggiunge Casalini, presidente della Fondazione Crv - la presenza della Fondazione a questo tavolo d'intesa di altissimo profilo, destinato a creare un precedente storico nella ricerca e nell'innovazione tecnologica legata alle risorse idriche. In un'epoca storica in cui l'acqua, anima stessa del nostro territorio, ha sempre più bisogno di cure, difese e nuove strategie di gestione, ben venga la nascita di un progetto come il “Management Innovation Center for Water”, d'ora in avanti punto di riferimento obbligato per la tutela ambientale e la salute pubblica».

«Questo Protocollo - conclude in una nota Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio - dà forma a un’alleanza di alto profilo tra la ricerca accademica e il tessuto economico locale per affrontare la sfida dell’approvvigionamento sostenibile dell’acqua. L’obiettivo comune è valorizzare le eccellenze che il nostro territorio già esprime in tema di gestione dell’acqua, dall’agricoltura all’industria, contribuendo a far sì che la formazione e le tecnologie sviluppate con gli Atenei si traducano in buone pratiche per chi lavora e produce, a beneficio dell’economia e dell’intera comunità».