«Cimitero dei Cappuccini, troppe criticità ancora da risolvere»

Nuova interrogazione sul cimitero del rione Cappuccini le cui criticità, secondo Pd e lista civica, sono ben lontane dall'essere risolte.

«Le condizioni di manutenzione e decoro non soddisfano gli standard auspicabili per tale sito - si legge nel documento firmata da Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi, Manuela Naso, Marco Mancuso e Cecilia Nonne -: si segnalano in particolare problematiche relative all’allagamento in caso di pioggia di alcune aree del cimitero, derivanti da problematiche alla pavimentazione, cui si somma l’assenza di grondaie in alcune delle costruzioni laterali; contestualmente permane da diverso tempo l’assenza di un custode del cimitero stesso, il cui ruolo al momento viene ricoperto dai cittadini stessi».

I consiglieri di minoranza, ricordando che nella risposta all'interrogazione dello scorso marzo, l’Amministrazione annunciava l’introduzione di apposite clausole all’interno dei capitolati, mirate a garantire maggior decoro nei cimiteri e a un rafforzamento della sorveglianza chiede ora «come si sia dato seguito all’inserimento delle clausole nei capitolati per un maggior decoro e sorveglianza dei cimiteri e quali iniziative si intendono assumere per mantenere un maggiore stato di decoro e ordine all’interno del cimitero a beneficio dei cittadini che lo frequentano».