Spazio Gioin, due incontri dedicati ai giovani

Due appuntamenti, allo Spazio Gioin di via Laviny 67, dedicati ai giovani, alle emozioni e alla città di Vercelli. Giovedì, dalle 15 alle 17, pomeriggio all’insegna della creatività, dell’incontro e della condivisione con un'iniziativa di storytelling dedicata ai luoghi del cuore.

«Un viaggio all'interno di noi stessi e della nostra comunità - anticipa l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Ennas -. Immaginate di costruire insieme la "mappa del cuore", simbolo di ciò che amiamo e che ci rappresenta: i posti che ci hanno fatto sorridere, quelli in cui abbiamo vissuto momenti indimenticabili e quelli che sogniamo di visitare». L’ingresso è gratuito e l'iniziativa è rivolta a tutti i giovani, perché ogni idea è preziosa e ogni voce merita di essere ascoltata. L’invito è portare curiosità e creatività.

Venerdì 21 novembre è invece in programma il secondo appuntamento della Game Night: dalle 20,30 a mezzanotte, lo Spazio Gioin si trasformerà in un luogo di incontro e divertimento con una serata interamente dedicata ai giochi da tavolo, aperta a tutti i giovani dai 13 ai 30 anni. Un’occasione per conoscersi, condividere passioni e trascorrere insieme una serata all’insegna della socialità. «L’obiettivo è che i ragazzi si sentano parte attiva della comunità vercellese — conclude Ennas —. Offriamo spazi di espressione, creatività e socialità, diamo loro l’opportunità di sviluppare talenti, costruire relazioni e contribuire alla vita collettiva. E nei prossimi giorni sveleremo il ricco calendario di eventi in programma a dicembre: per sfatare il mito che a Vercelli non si fa nulla per i giovani…».

