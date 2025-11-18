Un laboratorio per giocare, crescere, costruire insieme

L’alternativa al gioco digitale e lo stare insieme per riuscire a “restare disconnessi durante le attività di carattere sociale”.

Sono due dei principali obiettivi del progetto “Costruiamo un mondo di Gioco - Laboratorio permanente”, promosso dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presentato in Comune in occasione della Giornata internazionale e italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebrerà giovedì 20 novembre.

Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio permanente di Potenziamento delle intelligenze di bambini e ragazzi attraverso il gioco di costruzione.

«Siamo nati per imparare attraverso il gioco. L'esplorazione ludica è il nostro modo naturale di imparare. Questo rende il gioco un'attività estremamente coinvolgente e funzionale a promuovere il benessere e a contrastare la povertà educativa» spiega la garante, Lella Bassignana, presentando il progetto con il sindaco Roberto Scheda, la referente Cnis Adriana Barone, il presidente della sezione Unicef Antonio Catania e l'assessore Maria Grazia Ennas.

Sede del laboratorio - per il quale sono in corso le procedure di sottoscrizione delle convenzioni e di adozione del progetto - sarà la Ludoteca del Comune di Vercelli dove, ogni lunedì e mercoledì, dalle 17 alle 18.30 verrà aperto un laboratorio permanente gestito in collaborazione con CNIS Vercelli che metterà a disposizione il materiale Lego in modo gratuito e gestirà i laboratori con esperti formatori.

«Investire sui giovani non è un dovere civico e soprattutto morale: come adulti - dice il sindaco, Roberto Scheda - abbiamo il dovere di aiutare i giovani a crescere e soprattutto impariamo ad ascoltarli, educarli e tutelarli».

Con la collaborazione del C.N.I.S., Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati, e il patrocinio del comitato provinciale Unicef e dell’Ufficio Scolastico Territoriale, il laboratorio aprirà a dicembre.

«Il C.N.I.S. - aggiunge Adriana Barone - ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel settore della psicopatologia dell’apprendimento, della psicopedagogia delle situazioni di handicap e dell’intervento pedagogico individualizzato ed è inclusa nell’elenco delle Associazioni accreditate per la formazione del personale della scuola del MPI». Collabora con Heart4Children APS, Associazione che sviluppa progetti in ambito educativo e sociale con lo scopo di favorire e supportare il benessere di bambini e adolescenti, coinvolgendo e accompagnando in questo percorso anche gli adulti di riferimento ed opera con la supervisione scientifica di Mind4Children spin-off dell’Università di Padova nato per attuarne la Terza Missione: favorire la diffusione di cultura, conoscenze e risultati ottenuti dalla ricerca scientifica sui territori, per generare impatto sociale.