Incidente sulla A4: una persona incastrata tra le lamiere

Incidente, intorno alle 7 di giovedì mattina, sulla A4 all'altezza di Santhià, in direzione Milano. Nell'impatto tra due autovetture, uno dei mezzi è finito fuori strada e una persona è rimasta ferita e intrappolata nell'abitacolo.

Per i soccorsi è stato necessario far intervenire una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià: in collaborazione con i sanitari, i Vigili del Fuoco hanno provveduto al soccorso di uno dei due conducenti rimasto ferito nella collisione e alla messa in sicurezza dell'area.