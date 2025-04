Colpito da malore, finisce contro un'altra auto

E' stato un malore, con ogni probabilità, all'origine dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì a Borgosesia, in via Duca d'Aosta, la strada che conduce alla stazione ferroviaria della cittadina valsesiana.

Un uomo d 74 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale del centro valsesiano dopo che l'auto sulla quale viaggiava è finita contro un altro mezzo. Per i soccorsi insieme al personale del 118 che ha tasportato l'anziano d'urgenza in ospedale, è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo: all'arrivo, il personale ha offerto il proprio supporto ai sanitari del 118 già impegnati con il ferito, e si è occupato della messa in sicurezza delle auto coinvolte.