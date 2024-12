Incidente sulla SP37 “Crescentino-Saluggia”: in seguito a un sinistra, la cui dinamica è in fase di accertamento, è stata danneggiata la barriera stradale sul ponte del canale Cavour.

La Provincia, competente per la gestione del tratto, ha effettuato una prima messa in sicurezza, e ora sta provvedendo a posizionare i new jersey di protezione. Intanto si raccomanda una particolare prudenza a tutti gli automobilisti in transito nella zona.



Seguiranno aggiornamenti.