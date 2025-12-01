In Duomo l'addio ad Antonio Catania, presidente Unicef ed ex Provveditore

Si svolgeranno mercoltì alle 10,30 in Cattedrale le esequie di Antonio Catania, storico Provveditore agli studi e presidente Unicef, morto all'improvviso, domenica, a 73 anni. Catania era molto noto nel mondo della scuola, del volontariato e della società vercellese: calabrese di origine, era arrivato in Piemonte nel 1973, lavorando negli uffici scolastici di diverse province. A Vercelli aveva svolto gran parte della propria carriera come funzionario e, dal 2002, come Provveditore agli Studi. Un punto di riferimento per insegnanti, famiglie e mondo della scuola in generale, come ricordano le moltissime attestazioni di stima veicolate attraverso i social. Pronto a cogliere le opportunità delle tante riforme incontrate dal settore, Catania ha sempre saputo distinguersi per la capacità di aprire la scuola a proposte di alto livello qualitatito. La sua carriera si era chiusa nel 2017, come dirigente a Torino.

Dopo il pensionamento, l'impegno che già svolgeva nel mondo del volontariato e del Kiwanis, lo aveva portato ad assumere la presidente dell'Ente scuola Borgogna e a svolgere volontariato nell'Unicef, associazione che presiedeva dallo scorso anno con impegno ed entusiasmo. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato attoniti moltissimi dei vercellesi che lo conoscevano e stimavano per le doti umane e la serietà con la quale sapeva portare avanti ogni iniziativa.

Lascia la moglie Maria Teresa, il figlio Bruno e le sorelle con le rispettive famiglie. Il rosario verrà recitato martedì 2 dicembre alle 17,30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.