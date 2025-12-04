Auto senza targa data alle fiamme in campagna: indagini in corso

Incendiata, avvolta dal fuoco e completamente distrutta. Momenti di allarme, nel primo pomeriggio di mercoledì, tra Saluggia e Villareggia quando il rumore del clacson di un'Alfa Romeo Stelvio, probabilmente rubata e forse utilizzata per un episodio criminoso nel vicino centro di Saluggia, ha fatto temere che, all'interno del mezzo in fiamme in strada del Rotto, un viottolo di campagna, ci potesse essere un occupante.

Impegnati a domare il rogo, dopo una chiamata giunta poco dopo le 13, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Livorno Ferraris si sono occupati della completa estinzione delle fiamme che avvolgenvano il mezzo, mettendo in sicurezza l’area. Del veicolo, che sarebbe stato privo di targa, non è rimasto pressoche nulla: le indagini, che potrebbero ricollegarlo a una rapina, sono affidate ai Carabinieri di Vercelli, intervenuti insieme alla Croce Rossa di Chivasso.