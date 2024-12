Il “Pacific North West" a Immagini dal Mappamondo

Secondo appuntamento giovedì 12 dicembre per la rassegna di viaggi e turismo “Immagini dal Mappamondo”, giunta alla sua 33° edizione. «In questa serata voleremo negli States e precisamente nell’area nord ovest del Paese a ridosso dell’Oceano Pacifico, regione conosciuta come Pacific North West – spiega Ugo Breddo, curatore della manifestazione - grazie alle belle immagini di Danilo Soatto, viaggiatore e fotografo, che annovera già molte presentazioni presso circoli fotografici e a serate dedicate ai viaggi».

Si partirà dallo Stato di Washington, soprannominato “lo Stato sempreverde”, per via delle vaste foreste di conifere sempreverdi. Poi le immagini si sposteranno sui paesaggi spettacolari delle coste dell’Oregon, caratterizzate da imponenti faraglioni, spiagge selvagge, fari storici e dune a perdita d’occhio. L’Oregon è ricco di laghi vulcanici e di colline dai riflessi rosso fuoco. Il percorso del viaggio include una delle attrazioni più famose dell’Oregon: il Crater Lake, caldera di un antico vulcano collassato dopo un’eruzione circa 7.700 anni fa e oggi diventato un lago famoso per le sue limpidissime acque. Infine il pubblico sarà condotto alla scoperta di San Francisco, la città del Golden Gate, posta su un susseguirsi di saliscendi a ridosso dell’affascinante omonima baia. A conclusione della proiezione, le immagini di Danilo condurranno gli spettatori a spasso tra moderni grattacieli e antiche e colorate case vittoriane.

«Nell'imminenza del Natale, al termine della serata – ricorda Ugo Breddo - ci si potranno scambiare le impressioni sulla proiezione appena conclusa e gli auguri natalizi nel clima amichevole che da sempre contraddistingue gli incontri».

L'appuntamento per tutti gli amanti dei viaggi, è fissato nella saletta intitolata al Cav. Petri del Cai vercellese, in via Stara, 1 con inizio alle ore 21,15. L'ingresso sarà libero.