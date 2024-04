Guidava la sua moto con tasso alcoolemico di 1.8 quando, percorrendo la strada a Pray, è uscito dalla carreggiata schiantandosi a terra e procurandosi fratture multiple.

Trasportato in ospedale dai sanitari del 118, sarà denunciato dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Protagonista della vicenda un vercellese che, oltre ai problemi di salute, rimediati per l'incidente, si vedrà costretto anche ad affrontare pesanti conseguenze legali.