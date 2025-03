Giornate Fai di Primavera, apre la Sala degli Affreschi

Quest'anno le Giornate sono un appuntamento ancora più speciale: nel 2025 il FAI compie infatti i suoi primi 50 anni e tutte le Delegazioni italiane si stanno impegnando nel proporre eventi sempre più interessanti, coinvolgenti e suggestivi.

Vercelli non è da meno: per tutti, sabato 22 marzo e domenica 23 marzo dalle 11 alle 18 apriremo il Salone degli Affreschi sito all'interno della Casa dell'Agricoltore in piazza Zumaglini.

Il Salone è diventato recentemente sede di Confagricoltura che ci ospiterà e la sua apertura vi permetterà non solo di accedere ad un luogo normalmente destinato alle attività dell'ente, ma anche di lasciarvi accompagnare in un viaggio nella Vercelli di un tempo. Vi racconteremo infatti le vicende che hanno portato alla riqualificazione dell'area in cui sorge il palazzo che ospita anche la Borsa merci e la vita quotidiana nel famigerato quartiere della Furia, completamente abbattuto per fare spazio al punto di incontro tra la vita agricola e urbana della provincia.

A breve distanza dal Salone, ma solo per gli iscritti FAI o per coloro che vorranno fare la tessera in loco, sabato 22 marzo dalle 9 alle 12 apriremo per le visite guidate la chiesa di Sant'Anna, da tempo chiusa al pubblico per i restauri che si sono appena conclusi. I nostri volontari vi accoglieranno in Sant'Anna anche domenica, dalle 10 alle 12, per raccontarvi qual è il collegamento con il quartiere della Furia oltre che per illustrare i gioielli pittorici custoditi all'interno dell'edificio.