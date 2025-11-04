Visite guidate alla scoperta della città: ultimi posti disponibili

Sono già esauriti i posti per le visite guidate gratuite in programma domenica 9 novembre. “Vercelli e i suoi teatri” accompagnerà i cittadini tra le vie del centro alla scoperta dei resti visibili e invisibili degli antichi teatri cittadini. Restano ancora pochissimi posti anche per i successivi appuntamenti, sempre gratis, organizzati dal Comune insieme a Discovery Alto Piemonte nell'ambito delle proposte di valorizzazione della città. Per le date del 16 novembre, 6 e 13 dicembre sono infatti disponibili alcuni al mattino (ore 10). Il 16 novembre è in programma “Vero o falso? Tredici storie su Vercelli tra mito, leggende e storia”. Si tratta di una visita guidata in stile gioco: i visitatori-detective dovranno destreggiarsi tra 13 storie su Vercelli.

Il 23 novembre ci sarà “Foliage a Vercelli”, passeggiata naturalistica tra viali e parchi alla scoperta di alberi monumentali e curiosità botaniche e storiche.

Il 6 dicembre “Le antiche confraternite di Vercelli: tra arte, devozione e tutela sociale”: è una visita guidata tematica nel centro storico con ingresso ad alcune delle più antiche chiese di confraternita, veri scrigni d’arte cittadina.

Infine il 13 dicembre “Aspettando Natale tra arte, storia e tradizioni”: un tour alla scoperta delle opere rinascimentali a tema Natività, tra tradizioni natalizie ancora in uso e ormai dimenticate. Al termine tappa al Viotti Club di via Galileo Ferraris con una sorpresa musicale di buone feste.

La prenotazione è obbligatoria. È necessario scrivere una e-mail a eventi@comune.vercelli.it