Tool utili per il tuo lavoro da giornalista, addetto stampa o web content editor

Come semplificare il complesso lavoro dei professionisti che si occupano di comunicazione? Stiamo parlando di giornalisti, content editor e addetti stampa, il cui mestiere comprende una serie di mansioni che vanno dalla redazione di contenuti digitali alle interviste, passando per la selezione attenta delle fonti.

Fortunatamente esistono diversi strumenti web che consentono l’ottimizzazione di questo tipo di lavoro, minimizzando anche quelle attività ripetitive e monotone

In questo articolo vediamo insieme tre servizi online che potranno agevolare il lavoro di chiunque si occupi di comunicazione.

Simul News per accedere all’informazione di qualità

Acquisizione di dati, notizie e informazione autorevole e di qualità, questi i requisiti fondamentali per svolgere il lavoro di addetto alle comunicazioni. Per consultare giornali e quotidiani la piattaforma di Simul News risulterà molto utile.

L’applicativo online in questione è dotato di un software sfogliatore digitale che permette di consultare le edizioni dei giornali, quotidiani e riviste in alta qualità, sia nazionali sia internazionali.

Il vantaggio, al di là dell’ampio accesso a tutta l’informazione fresca di stampa, è che la spesa è calibrata in base al numero di abbonamenti sottoscritti. L’utente potrà selezionare autonomamente i titoli di proprio interesse, sottoscrivendo un abbonamento a giornali e riviste digitali online . Il valore aggiunto di questa piattaforma è la vasta gamma di funzioni che offre: ricerca articoli del giorno per keyword, salvataggio e condivisione degli articoli o passaggi di proprio interesse, funzioni di brand e media monitoring mediante l’impostazione di alert automatici in relazione a brand, eventi o parole chiave di proprio interesse: il sistema crea delle segnalazioni automatiche per ogni nuova citazione dell’argomento di proprio interesse, agevolando le attività che riguardano l’analisi del sentiment in relazione a un determinato argomento.

Hemingway Editor per la creazione di testi SEO oriented

Creare testi online significa doverli ottimizzare in base alle necessità del target, quindi si parla di testi che devono ottenere una buona valutazione da parte dei motori di ricerca (SEO-friendly). Si tratta di un’attività complessa che deve tenere conto di un linguaggio appropriato, semplice, comprensibile e diretto. A quale scopo? Per massimizzare la leggibilità su schermo attirando l’attenzione dei lettori (cosa non semplice sul web dove le distrazioni sono tante), quindi rispondendo alle domande per cui hanno deciso di affidarsi a quella determinata fonte in rete. Affinché la propria fonte (articolo) sia meritevole di attenzione, viene in ausilio il tool Hemingway Editor, uno strumento prezioso che analizza la difficoltà del testo sottoponendolo a scansione, per poi suggerire dei miglioramenti efficaci. Inoltre, l’editor segnala gli eventuali errori grammaticali e di sintassi. Il tool può essere utilizzato nella sua versione online gratuita, oppure nella formula applicativo desktop per una spesa di 19.99 dollari.

Otter per la trascrizione automatica delle conversazioni

È detta anche sbobinatura, ossia a trascrizione delle registrazioni vocali finalizzata alla creazione di documenti cartacei. Si tratta di un’attività molto noiosa, lenta e ripetitiva che sicuramente può migliorare attraverso l’uso del tool Otter, uno strumento in grado di creare delle accurate trascrizioni di qualsiasi conversazione . Ma le funzioni non finiscono qui: Otter può distinguere i partecipanti a una discussione e attribuire a ognuno il proprio intervento, questo grazie a un software di riconoscimento vocale. Il tool può essere utilizzato per semplificare la rielaborazione di interviste, call, conferenze meeting, ecc. Otter è fruibile anche mediante applicazione per dispositivi mobili. Si aggiunge alle varie funzioni utili anche la possibilità di generare documenti interattivi completi di note, immagini, appunti e link che si possono condividere con il team di lavoro.

La versione freemium garantisce l’accesso alle principali funzionalità, con un limite di 600 minuti di registrazione al mese suddivisi in sessioni di 40 minuti. Sono disponibili pacchetti e abbonamenti per ogni esigenza.