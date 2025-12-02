Tra cultura, sapori e solidarietà: il dicembre di Museo Leone e Mac

Anche quest’anno torna NataLeone, manifestazione natalizia che il Museo Leone dedica a tutti gli amici, per trascorrere insieme le festività. E anche per l’edizione 2025, con gli eventi tornerà anche tanta solidarietà, nel solco di una tradizione più che decennale.

Tra cultura e solidarietà: un dicembre di iniziative al Museo Leone e al Mac. A partire da domenica 7, sia al Museo Leone sia al Mac - Museo Archeologico della Città di Vercelli, in collaborazione con i Gruppi di Volontariato Vincenziano della Città di Vercelli, inizierà la raccolta di materiale di cancelleria nell’ambito del progetto “Mangia, cresci e gioca con noi”, rivolto dai Gruppi Vincenziani ai bambini di quelle famiglie che non sono in grado di sostenere le spese scolastiche, fornendo loro non solo buoni pasto per la mensa, ma anche materiali didattici, attività socio-culturali e sportive, per permettere la socializzazione e il pieno inserimento nel gruppo classe.

Il materiale acquistato potrà essere consegnato presso le biglietterie dei due musei, in via Verdi 30, sede del Museo Leone, e in corso Libertà 300 – via Farini 5 all’ingresso del Museo Archeologico. Per tutti coloro che si presenteranno per la consegna, l’ingresso in museo sarà gratuito. La raccolta proseguirà fino a domenica 21 dicembre, ultimo giorno di apertura dei due musei prima della pausa natalizia. Contestualmente o in alternativa alla raccolta della cancelleria, sempre presso le biglietterie dei due musei, sarà possibile fare un’offerta in denaro per finanziare il progetto.

E a questo scopo contribuirà anche l’evento che caratterizzerà NataLeone 2025, quando, domenica 14 dicembre alle 17.30, nel Corridoio delle Cinquecentine, si terrà una vera e propria esperienza culinaria dal titolo Il “panettone” degli antichi romani, a cura dell’Archeo-gastronoma Laura Mussi, che porterà il pubblico alla scoperta del cibo che si consumava ai tempi degli antichi romani. Per l’occasione, dopo un'introduzione accompagnata dalla proiezione di immagini, sarà possibile degustare il panis Pompeii, letteralmente “il pane di Pompei”, un pane dolce che rievoca i sapori dei pani riservati ai ricchi cittadini dell'epoca: un soffice impasto, sapientemente lievitato, in cui si amalgamano alla perfezione ingredienti genuini quali farina di farro, miele, noci, fichi, pinoli. Il dolce sarà inoltre accompagnato da vini speziati ricreati secondo ricette di epoca romana e medievale.

Mussi, archeologa, dal 2014 ha iniziato a occuparsi di archeo-gastronomia, disciplina finalizzata alla diffusione delle conoscenze gastronomiche del passato. Lo scopo è di riproporre le ricette storiche, facendo rivivere sulle tavole moderne i sapori scomparsi, con l’obiettivo di far crescere l’interesse per l’archeologia e la storia. Il costo della degustazione è 15 euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 3483272584.

Museo Leone e Mac saranno chiusi per le festività natalizie a partire da lunedì 22 dicembre 2025 fino a martedì 6 gennaio 2026 compreso. Riapertura mercoledì 7 gennaio con i consueti orari.