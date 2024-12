Vigili del Fuoco: 2.750 interventi nell'ultimo anno. Dagli incendi al soccorso agli alluvionati

Sono 2750 gli interventi condotti dai Vigili del Fuoco nell'ultimo anno. In 358 casi il personale di viale Aeronautica ha operato su scoppi e incendi, in 276 per incidenti stradali con soccorso a persona, in 57 casi per fughe di gas. E, ancora: 184 tra lavaggi, rimozione ostacoli, recuperi, mentre gli interventi per soccorso a persona, ricerca persone, incidenti sul lavoro sono stati 794; 159 le chiamate per frane e dissesti statici, 37 i recuperi di animali, 141 gli interventi per i danni da acqua; 48 i soccorsi acquatici.

La festa di Santa Barbara è stata l'occasione, per i 145 vigili del fuoco permanenti e i 62 volontari della provincia, di tracciare un bilancio di un anno impegnativo. Ad accogliere autorità e familiari, nella caserma di viale Aeronautica, il nuovo comandante provinciale, Claudio Giacalone.

Che, oltre agli interventi di emergenza sul territorio, ha sottolineato l'impegno del personale nelle situazioni di emergenza, come l'alluvione in Emilia-Romagna e i numerosi interventi nell'ambito della messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico.