Elisuperficie per l'ospedale Sant'Andrea

L’Asl Vercelli ha avviato con tempestività un confronto con il Comune di Vercelli e l’Azienda Sanitaria Zero per individuare la zona più idonea ad ospitare l’elisuperficie a servizio dell’ospedale Sant’Andrea. L’iniziativa, volta a rafforzare l’efficienza del sistema di emergenza e urgenza, si inserisce in un ambizioso quadro di investimenti strategici per il territorio, garantendo rapidità nei trasferimenti e assistenza tempestiva in situazioni critiche.

L’Asl Vercelli potrà così contare su due elisuperfici operative: quella attiva nei pressi dell’ospedale di Borgosesia – una delle quattro basi regionali di elisoccorso (insieme a Torino, Levaldigi e Alessandria) – e quella in fase di individuazione a Vercelli.

«Per l’elisuperficie di Vercelli stiamo valutando possibili soluzioni in prossimità dell’ospedale Sant’Andrea», ha dichiarato il direttore generale Marco Ricci. «Il progetto prevede l’individuazione di un’area idonea per l’atterraggio dell’elisoccorso e la realizzazione di un’elisuperficie attrezzata, che consentirà di ospedalizzare rapidamente i pazienti che necessitino di cure urgenti – quali quelle relative a emodinamica, stroke unit e rianimazione – nel pieno rispetto del regolamento ENAC vigente. Mi sono già coordinato con il sindaco Roberto Scheda e a breve sarà calendarizzato un incontro tecnico. Ringrazio l’assessore Federico Riboldi per l’importante finanziamento regionale del valore di 500mila euro previsto nell’ambito del progetto “Rilancio della sanità pubblica”».

Come evidenziato anche nel recente intervento del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, si tratta di un investimento significativo che rafforza il sistema di emergenza del territorio.