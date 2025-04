FIMMG: «Pronti a collaborare con Asl Vc nell'interesse dei pazienti»

Riceviamo e pubblichiamo.

La sezione provinciale FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) di Vercelli desidera esprimere soddisfazione per l’incontro recentemente tenutosi con il direttore generale dell’Asl di Vercelli, Marco Ricci. L’incontro si è svolto in un clima di grande disponibilità e collaborazione. Ricci si è dimostrato particolarmente attento e aperto al confronto con i medici di medicina generale, condividendo la visione di una sanità territoriale sempre più vicina ai bisogni della cittadinanza. Come FIMMG, riteniamo che la collaborazione tra isttuzioni e professionisti della salute rappresenti un elemento imprescindibile per affrontare con efficacia le sfide attuali del sistema sanitario. Siamo convinti che, attraverso l’applicazione condivisa dei nuovi accordi e una pianificazione sinergica, sarà possibile potenziare in modo concreto la medicina del territorio, garantendo servizi più accessibili, continuità assistenziale e qualità delle cure. L’obiettivo comune è quello di costruire un modello di assistenza territoriale moderno, integrato ed efficiente, che metta al centro la persona e risponda in modo tempestivo ed efficace ai bisogni di salute dei cittadini. Ringraziamo il dottor Ricci per l’apertura dimostrata e per la disponibilità a lavorare insieme su progetti concreti di miglioramento dei servizi territoriali. La FIMMG Vercelli conferma il proprio impegno a collaborare attivamente con l’ASL, nell’interesse dei pazienti e della comunità.