Nella notte è cambiata l'ora: avete spostato le lancette?

Nella notte è tornata l'ora legale. Le lancette dell'orologio vanno dunque spostate avanti di un'ora. Si dorme meno ma, in compenso, c'è la possibilità di godere della luce solare più a lungo, con un importante risparmio anche per le bollette. Secondo i dati elaborati da Pulsee luce e gas, il periodo di ora legale rappresenta una delle fasi più favorevoli dell’anno in termini di efficienza: i consumi complessivi diminuiscono in media del 20% rispetto ai mesi in ora solare. Il calo è particolarmente evidente per la voce illuminazione ed elettronica (-34%), grazie al maggiore utilizzo della luce naturale, mentre si registra una riduzione del 19% dei consumi in standby. Quest'ultimo dato, in particolare, è un chiaro indicatore di come cambino le abitudini nella bella stagione: passando più tempo fuori casa, i dispositivi elettronici restano spenti più a lungo e staccati dalle prese di corrente, abbattendo il loro consumo passivo. L'ora solare tornerà il 25 ottobre.
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