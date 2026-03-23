Parco Camana riapre in anticipo

Domani, martedì 24 marzo, Parco Camana sarà regolarmente aperto. Con 24 ore di anticipo si sono infatti conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione con l’asfaltatura del nuovo campo da basket. Lo rende noto l'assessore all'Ambiente, Antonio Prencipe, che sta seguendo l'intervento di riqualificazione dell'area. L’investimento è di circa 42.000 euro e la temporanea chiusura si era resa necessaria per consentire l'utilizzo, in sicurezza di alcune attrezzature specifiche. I successivi passaggi prevedono la verniciatura, la tracciatura e la sostituzione di tabelloni e canestri.