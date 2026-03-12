L'"Inno svelato" conquista il Civico e apre le celebrazioni per il Tricolore

Lunghi e convinti applausi delle tante persone presenti al Teatro Civico hanno chiuso il primo appuntamento per la giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il cuore della mattinata è stata la conferenza-spettacolo «L’Inno svelato - Chiacchierata assai briosa su “Il Canto degli Italiani”», ideata e interpretata dal divulgatore storico Michele D’Andrea, autore di un progetto culturale dedicato all’Inno nazionale portato in scena in tutta Italia e presentato anche in importanti sedi istituzionali. Con grande capacità divulgativa, D’Andrea ha accompagnato il pubblico alla scoperta della storia e del significato dell’Inno d’Italia attraverso immagini, video, musiche e momenti di canto condiviso, spiegandone origini, simboli e significati e invitando i presenti a interpretarlo con le giuste enfasi e il corretto senso civico.

Nel suo intervento il sindaco, Roberto Scheda, si è rivolto in particolare ai giovani sottolineando il valore civile della ricorrenza: «Questa ricorrenza ci parla di coraggio, visione comune e impegno per un Paese che deve essere forte e orgoglioso di sé stesso». Come già fatto durante la Giornata dei Giusti, il primo cittadino ha detto agli studenti: «Siete il futuro di questa città e di questa nazione. Celebrare il 17 marzo significa non dimenticare la Storia che ci ha portati fin qui, ma riconoscere che il vostro contributo e la vostra partecipazione possono rafforzare il legame tra le persone e trasformare le basi del futuro in qualcosa di solido».

Alla mattinata hanno preso parte anche il Prefetto di Vercelli, Lucio Parente, il Presidente della Provincia, Davide Gilardino, Liliana Lobascio dell’Ufficio scolastico provinciale, il Questore, Giuseppina Suma, il Procuratore capo, Ilaria Calò, e i comandanti delle Forze dell’ordine e dei corpi militari del territorio.

Le ccelebrazioni, coordinate dalla Prefettura, proseguiranno nella giornata di martedì 17 marzo, con le celebrazioni ufficiali. La mattinata avrà inizio con la cerimonia dell’alzabandiera alla Caserma Scalise, sede del Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo, alla presenza delle autorità locali e delle associazioni combattentistiche e d’arma, in un momento solenne volto a rinnovare il valore dei simboli nazionali e il ricordo delle radici storiche dell’Unità d’Italia. A seguire, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, piazza del Municipio ospiterà un’esposizione di mezzi e attrezzature degli organismi del territorio provinciale impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza, della salute e dell’assistenza alla popolazione, tra cui Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Enti del sistema di protezione civile, Servizi di emergenza sanitaria e Associazioni che concorrono, con professionalità e spirito di servizio, al benessere della collettività.

I cittadini e gli studenti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le attività svolte dalle diverse componenti istituzionali e operative al servizio della collettività, al fine di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di favorire una maggiore consapevolezza del ruolo svolto ogni giorno dalle Istituzioni.

