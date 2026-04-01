Piano asfaltature: le date dei lavori per il 2026

Prenderà il via lunedì 13 aprile, da via Marilla Rigazio, il nuovo piano di asfaltature che interesserà diverse strade cittadine. Obiettivo: migliorare la sicurezza.

Gli interventi riguarderanno: via Marilla Rigazio (area retrostante il supermercato Bennet) con l’estensione dei lavori anche in via don Secondo Pollo; via Viotti; via Borgogna, in prossimità del museo; viale Garibaldi e tratti di via Gioberti.

Particolare attenzione sarà poi dedicata a via Prarolo (rione Cappuccini). «In questo caso - interviene l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - sono in corso verifiche per individuare i soggetti a cui spetteranno gli interventi perché l’attuale, difficile situazione è figlia di mancati ripristini dopo lavori precedentemente svolti». L’assessore anticipa che «insieme agli uffici competenti siamo già al lavoro per definire il secondo step di interventi in altre strade della città. Non appena possibile forniremo tempestive comunicazioni ai cittadini».

Nelle prossime settimane inizierà il programma di ASM e riguarderà: Tangenziale Ovest (fronte JYSK) dal 20 aprile; via Baracca dal 23 aprile; via Restano dal 2 maggio; Strada Cascina Lavino dal 22 giugno; via Benadir dall’1 luglio; via Libia dal 6 luglio; via Rodi dal 9 luglio e via Assab/Sirtica dal 14 settembre.

