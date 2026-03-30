Carta di identità elettronica: apre il terzo sportello

A partire da mercoledì 1 aprile sarà attivo il terzo sportello per il rilascio delle carte d’identità. «Rispondiamo così all’esigenza di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso al servizio da parte dei cittadini» dice l’assessore al Personale, Ombretta Olivetti. «questo potenziamento consentirà la gestione più efficiente delle richieste e garantirà rapidità nelle procedure di rilascio e rinnovo» aggiunge.
Gli orari per il rilascio delle carte d’identità: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.45. Per qualsiasi informazione (e ulteriori chiarimenti) si può telefonare ai numeri 0161596464 o 0161596358 oppure scrivere una e-mail ad anagrafe@comune.vercelli.it. Per prenotare il servizio si può anche consultare il sito www.comune.vercelli.it: nel menu “ufficio”, selezionare "prenotazione carta identità elettronica".
Da mercoledì 18 febbraio è anche entrato in vigore anche l’estensione dell’orario per il rilascio delle carte di identità. L’obiettivo è favorire i vercellesi in vista della scadenza del 3 agosto: giorno dal quale quelle cartacee non saranno più valide. Gli orari sono i seguenti: tutti i mercoledì e i giovedì dalle 8.30. Saranno espletate le prime 30 pratiche relative ai primi 30 cittadini che si presenteranno davanti all’ufficio carte di identità, che si trova in fondo al portico a destra (provenendo da piazza del municipio). Dallo scorso 1° gennaio - ricordiamo - è già previsto il rilascio della carta di identità elettronica a favore dei cittadini che, a causa di gravi condizioni di salute o per altre cause oggettive, non possono recarsi negli uffici comunali. «Il servizio - riprende l’assessore Olivetti - è rivolto ai vercellesi in gravi condizioni come le persone allettate (previa ovviamente attestazione medica, ndr), nonché a soggetti impossibilitati per altre motivi comprovati. In questi casi non è prevista la rilevazione delle impronte digitali». In presenza di impedimento temporaneo, la carta di identità elettronica avrà validità di un anno e non sarà valida per l’espatrio. In caso di impedimento permanente, la validità sarà ordinaria ma resterà esclusa la validità per l’espatrio.
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Attualità | 30 marzo 2026, 14:33
Carta di identità elettronica: apre il terzo sportello
Da mercoledì servizio potenziato per ridurre i tempo d'attesa
A partire da mercoledì 1 aprile sarà attivo il terzo sportello per il rilascio delle carte d’identità. «Rispondiamo così all’esigenza di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso al servizio da parte dei cittadini» dice l’assessore al Personale, Ombretta Olivetti. «questo potenziamento consentirà la gestione più efficiente delle richieste e garantirà rapidità nelle procedure di rilascio e rinnovo» aggiunge.