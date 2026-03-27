Controlli sui bus: sanzionato il 26,74% dei passeggeri

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato controlli sugli autobus cittadini in collaborazione con due operatori dell’Atap. Il servizio si è svolto fra le 7,30 e le 10 e ha portato al sanzionamento del 26,74% dei passeggeri.

Le verifiche hanno riguardato le seguenti corse: linea 803, corsa 003 (fermata corso Italia/via Mella): 36 passeggeri controllati, 7 sanzionati, 29 in regola; Linea 803, corsa 005 (fermata corso Italia/via Mella): 25 passeggeri controllati, 5 sanzionati, 20 in regola; Linea 804, corsa 013 (fermata piazza D’Angennes): 17 passeggeri controllati, 6 sanzionati, 11 in regola; Linea 804, corsa 019 (fermata piazza Sant’Eusebio): 8 passeggeri controllati, 5 sanzionati, 3 in regola.

Complessivamente, dunque, sono stati controllati 86 passeggeri, di cui 23 sanzionati (18 residenti) e 63 in possesso di regolare biglietto. «Proseguiremo le attività per garantire il rispetto delle norme e il corretto utilizzo del trasporto pubblico» afferma l’assessore ai Trasporti, Paolo Campominosi.

Ecco l’elenco delle rivendite dove è possibile sottoscrivere l’abbonamento o acquistare un biglietto per gli autobus: Tabaccheria G&D corso Gastaldi 2

Bar La Sosta piazza Roma; Tabaccheria 46 Gigi, corso Salamano 87; Tabaccheria Carrefour, Tangenziale Sud; Tabaccheria Presti Giuseppe, via Gramsci 10; Toska e Milan, corso Mario Abbiate 44; Tabaccheria Mastrapasqua Miriam, via Gioberti 8; Tabaccheria Famà Luca, corso Italia 61; Edicola Consoli, via Thaon de Revel 34; Tabaccheria Miky, via Gran Paradiso 20; Millenium Cafè di Monreale, viale Volta 14; Edicola Giara Marco, corso Gastaldi 3; Tabaccheria Rivendita 2 di Vigino, corso Libertà 132.

