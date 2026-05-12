Una domenica nel segno del movimento e della prevenzione cardiovascolare

Una giornata all’insegna della prevenzione: domenica 17 maggio arrivano a Vercelli “Le oasi della salute”, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita. L’iniziativa – che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi – vede il supporto istituzionale della Regione e delle Aziende sanitarie piemontesi e sarà un evento di grande impatto per la città.

«Siamo fieri che Vercelli – dice il sindaco Roberto Scheda – sia annoverata tra le città protagoniste de “Le Oasi della Salute”, l’iniziativa di alto valore che pone al centro il diritto più importante: la tutela della salute dei cittadini. La prevenzione cardiovascolare non è soltanto presidio sanitario, è investimento di responsabilità perché significa proteggere la vita, diffondere consapevolezza e promuovere la cultura dei corretti stili di vita. Rivolgo un invito a tutti i vercellesi a partecipare a questa giornata di screening gratuito, opportunità per effettuare controlli importanti in maniera semplice, accessibile e qualificata. Desidero esprimere il sentito ringraziamento alla Regione, alle Aziende sanitarie coinvolte, ai medici, agli operatori sanitari e ai volontari che, con competenza e spirito di servizio, rendono possibile questo appuntamento».

L’appuntamento è alla nuova Casa della Comunità di via Crosa 4, dalle 9 alle 18 per una giornata no-stop di prevenzione cardiovascolare con accesso gratuito e senza prenotazioni alle prestazioni offerte gratuitamente e senza prenotazione. Sarà possibile sottoporsi a: esami ematochimici con prelievo capillare per prevenzione cardiovascolare, elettrocardiogramma, ecocardiografia. Inoltre, dalle 9 alle 13, è prevista l’esecuzione di ecodoppler TSA (tronchi sovraortici).

«Questa giornata rappresenta un’importante occasione di prevenzione e di vicinanza ai cittadini, ancora più significativa perché si svolge all’interno di una Casa della Comunità recentemente aperta e pensata per essere punto di riferimento per il territorio – commenta il sirettore generale dell’Asl Vc, Marco Ricci –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comune, alle associazioni locali e a tutto il personale dell’Asl Vercelli che, con disponibilità e spirito di servizio, si sono messi a disposizione per la giornata e contribuendo con impegno all’organizzazione dell’evento».

Oltre alle visite di screening, tante altre attività per tutte le età, in collaborazione con le associazioni locali: Oasi Sport, Oasi Nutrizione, Oasi Informativa, Oasi Pharma Teen. In contemporanea, infatti, spazio alle associazioni a Parco Camana. I volontari della Croce rossa faranno attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Al campetto sintetico sarà possibile partecipare, nell’arco della giornata, ad attività di yoga organizzate dall’Associazione Yoga Odone dalle 9.30 alle 12 e di ginnastica dolce dalle 9.30 alle 12 a cura della UISP e dalle 14 alle 17 a cura della MSP.

Inoltre alle 10, sempre da Parco Camana, partirà la camminata “La salute vien camminando” organizzata dal CONI – Comitato di Vercelli.

