Al via l’ottava edizione del concorso fotografico #portamilassù2026: la montagna torna protagonista tra memoria e bellezza

Prende il via oggi, 8 maggio 2026, l’ottava edizione del concorso fotografico #portamilassù2026, promosso dall’Associazione Territori di Cuneo insieme alla famiglia di Luca Borgoni. Un appuntamento che negli anni ha saputo trasformarsi in qualcosa di più di una semplice competizione: un viaggio collettivo fatto di emozioni, incontri e capace di unire persone provenienti anche da molto lontano.

Il concorso nasce per mantenere vivo il ricordo di Luca Borgoni, giovane studente cuneese che l’8 luglio 2017 perse la vita sul Cervino. Luca amava profondamente la montagna e la fotografia intesa come mezzo per fermare ciò che spesso sfugge: la bellezza, la libertà, l’intensità di un attimo.

Ed è proprio questo spirito che, anno dopo anno, ha richiamato fotografi da diverse regioni del Nord Italia – e non solo – pronti a mettersi in cammino, a salire lungo sentieri, a svegliarsi prima dell’alba o attendere la luce perfetta al tramonto, pur di catturare uno scatto capace di raccontare una storia. Non semplici immagini, ma frammenti di vita vissuta, spesso nati da viaggi lunghi chilometri, da escursioni faticose e da un legame autentico con la natura.

Anche per l’edizione 2026 la partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Le fotografie e i Reels dovranno essere condivisi su Instagram utilizzando l’hashtag #portamilassù2026 entro le ore 24:00 dell’8 luglio 2026. I partecipanti potranno presentare un numero illimitato di contenuti, purché originali, capaci di raccontare il paesaggio montano e, se possibile, le attività sportive che lo animano: trekking, trail running, sci d’alpinismo, snowalp.

Negli anni, migliaia di immagini hanno dato vita a una vera e propria rete di appassionati, uniti da uno sguardo comune: quello di chi sa emozionarsi davanti a una vetta, a un cielo terso, a una linea di cresta che si perde all’orizzonte. Un linguaggio universale, quello della fotografia, che ha saputo abbattere distanze geografiche e creare connessioni profonde.

Al termine del concorso, una giuria selezionerà i finalisti: 30 fotografie e un Reel. Gli autori riceveranno un fotolibro che raccoglierà i loro scatti accompagnati da frasi, tratte dal libro Portami lassù di cui Luca è protagonista: un intreccio di immagini e parole capace di restituire tutta la forza del ricordo.

La premiazione si terrà a Cuneo a metà settembre e sarà, ancora una volta, molto più di una cerimonia: un momento di incontro reale tra persone che fino a quel momento si sono conosciute solo attraverso le immagini. Un’occasione per stringersi la mano, condividere storie, rivivere emozioni e ricordare Luca attraverso la bellezza della montagna, tra musica e parole.

Ai vincitori saranno assegnati premi di grande valore tra cui un soggiorno con prima colazione per due persone a Cervinia, oltre a buoni per cene, attrezzatura sportiva e prodotti del territorio.

#portamilassù2026 non è solo un concorso fotografico, ma è un invito a salire in quota proprio come faceva Luca e a lasciarsi attraversare da ciò che la montagna sa regalare: silenzio, stupore e, soprattutto, emozione.