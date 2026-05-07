Fondazione Crv: oltre 2 milioni di euro investiti per il territorio

L’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, riunitosi sotto la presidenza dell'avvocato Aldo Casalini, ha approvato all’unanimità il progetto di Bilancio di Missione e di Esercizio per il 2025 redatto dal Consiglio di Amministrazione e presentato dal Segretario Generale, Sandro Pullicani Colonesi.

Ammontano a 2.017.000 euro, (circa 150.000 euro in più rispetto all’esercizio precedente) i fondi erogati sul territorio a sostegno di 198 iniziative. Tale dato porta ad oltre 69 milioni di euro il totale dei fondi erogati dall'Ente di via Monte di Pietà, dalla sua costituzione a oggi. L’attenta gestione dell’ente ha consentito anche un significativo aumento di circa 800.000 euro del patrimonio, che passa da 119,68 a 120,48 milioni di euro.

Anche nel 2025 è proseguito con successo, accanto alle tradizionali sessioni erogative, l'utilizzo dei bandi tematici come strumento di selezione dei progetti, che hanno consentito di erogare complessivamente 494.600, euro per 122 iniziative; in particolare sono stati emanati quattro specifici bandi nei settori del Welfare, della Cultura, dello Sport e dell’Educazione.

Il settore "Arte, attività e beni culturali" si conferma quello di maggiore rilievo. Sono stati 858.000 gli euro stanziati, a fronte di 67 progetti ripartiti in vari ambiti, partendo dal tradizionale sostegno ai Musei di Vercelli e della Valsesia, alle attività teatrali e musicali organizzati dagli Enti locali e dalle diverse Associazioni culturali che animano la Provincia.

Nel settore “Volontariato, filantropia e beneficenza" (circa 157.000 euro a fronte di 16 iniziative), rientrano i contributi assegnati a enti e associazioni locali che hanno presentato progetti specifici rivolti alla collettività, nonché quanto erogato a livello nazionale per il “Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile”. Da segnalare l’adesione della Fondazione al progetto per la riqualificazione dell’ex Cineteatro Barbieri di proprietà della Parrocchia di San Salvatore di Vercelli, al fine di trasformarlo in un moderno spazio polifunzionale dedicato ai giovani della comunità.

Gli altri settori d’intervento hanno interessato: "Educaizone, istruzione e formazione" (166.000 euro) per 36 interventi), con contributi destinati all'Università del Piemonte Orientale e altri Istituti scolastici, nonché la partecipazione al “Fondo nazionale per la Repubblica Digitale”. Nel corso dell’anno è stato inoltre formalizzato, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, il progetto “Città dell’Educazione”, che prenderà il via nel 2026 e contribuirà ad offrire nuove opportunità formative e di crescita per le giovani generazioni.

"Sviluppo locale ed edilizia popolare" (265.000 euro a fronte di 17 interventi) è stato rivolto alla promozione e al rilancio dell'economia locale, tra cui si segnala il sostegno all’evento “Risò-Festival Internazionale del Riso”; “Salute pubblica" (237.000 euro e 6 interventi) ha riguardato il sostegno alla attività sanitaria del territorio. In tale settore ha ricoperto particolare rilevanza l’acquisto del sistema robotico Da Vinci, il cui costo complessivo di 915.000 euro, totalmente sostenuto dalla Fondazione, viene ripartito su un arco temporale di 5 anni; “Attività sportiva" (65.500 euro per 23 progetti) ha sostenuto lo sport giovanile e a favore di soggetti fragili o portatori di disabilità; “Assistenza sociale" (269.000 euro a fronte di 32 progett)i.

Nell'anno 2025 la Fondazione ha anche ultimato il Centro diurno per l'Autismo “SpazioTempo” di via Asiago e, sul fronte della comunicazione ha incrementato i suoi contatti e le visite sul sito, grazie alla regolare pubblicazione di news ed eventi provinciali, tra i quali spicca la seconda edizione del concorso letterario Storie da Museo, che ha portato migliaia di visualizzazioni.