Agricigliano 2025: successo di pubblico

Anche l'edizione 2025 di Agricigliano ha riscontrato un ottimo riscontro di pubblico. La manifestazione articolata in tre giorni (2-3-4 maggio) ha avuto il suo apice domenica 4 maggio quando i trattori hanno "invaso" il paese. Non solo i nuovi mezzi, ma anche un tuffo nel passato realizzato con la presenza di una quindicina di veicoli degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Lungo Corso Umberto si è svolto il consueto mercatino di agricoltura, artigianato, hobbistica, enogastronomia e commercio. Presso il salone polivalente il Pranzo del contadino ha visto la presenza di un foltissimo numero di persone. Nel pomeriggio giochi per bambini e adulti e laboratori con le associazioni Cigliano Imprendi e Sogni scalzi, oltre all'intrattenimento musicale dell'Alllegra Country band.