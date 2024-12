Nuovi spogliatoi al Palazzetto dello Sport

Nei prossimi giorni saranno avviati i lavori per la riqualificazione degli spogliatoi del Palazzetto Comunale dello Sport di Gattinara. L’intervento prevede il completo rifacimento degli spogliatoi maschili e femminili, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e il comfort per gli atleti e tutti gli utenti della struttura.

I lavori saranno suddivisi in due lotti operativi, in modo da garantire la disponibilità di almeno uno spogliatoio durante tutta la durata dell’intervento. Questa scelta organizzativa è stata adottata per ridurre al minimo i disagi e assicurare la piena operatività del Palazzetto, che continuerà a ospitare le attività sportive senza interruzioni significative.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 150.000 euro, una cifra importante che sottolinea l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel migliorare le strutture sportive del territorio. Questo investimento testimonia l’attenzione verso lo Sport come elemento fondamentale per la salute, il benessere e la coesione sociale della nostra comunità.

«Con questo intervento – spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - confermiamo il nostro impegno per offrire spazi moderni, sicuri e accoglienti a tutti coloro che frequentano il Palazzetto dello Sport».

«Lo Sport è un valore fondamentale per la nostra città – conclude Denis Cazzadore, assessore allo Sport - e vogliamo continuare a promuoverlo attraverso infrastrutture all’altezza delle aspettative».