Ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un palo dell'illuminazione e abbattendolo. Incidente, intorno alle 7,30 di venerdì, al Gattinara. Per i soccorsi e la messa in sicurezza è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta.

L'incidente non ha causato feriti: gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale e dei Carabinieri, mentre i tecnici comunali sono al lavoro per il ripristino del palo.