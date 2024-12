Stalla a fuoco a Lamporo, morti alcuni maialini

Incendio, nel pomeriggio di mercoledì, in una stalla adibita a ricovero per suini. L'allarme è scattato intorno alle 14, alla cascina Erbadio di Lamporo: per i soccorsi sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella Volontaria di Santhià che hanno provveduto all'evacuazione degli animali, al contenimento, alla completa estinzione e alla messa in sicurezza dello scenario di intervento.

All'interno della stalla stati trovati dei piccoli maialini senza vita, mentre non si segnalano feriti tra le persone.

Presenti anche i Carabinieri e il veterinario dell'Asl per i controlli sui suini.