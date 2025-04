Greggio, crolla parte della Cascina Minola

E' crollata, nella mattina di mercoledì, una parte della Cascina Minola di Greggio.

Intorno alle 8,30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli e una squadra con l' autoscala sono intervenute nel territorio comunale di Greggio per un dissesto statico di elementi costruttivi della Cascina Minola dove, poco prima, era crollata una parte di tetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel dissesto mentre, all'arrivo, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della parte di stabile non interessato dal crollo e alla rimozione degli elementi pericolanti.

Sul posto anche il vicesindaco del paese.