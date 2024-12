Loro Piana: 100 anni di impresa, moda, legame con Quarona

«Per festeggiare insieme questo importante traguardo di un’azienda e di una famiglia che magnificamente rappresentano lo stile, l’innovazione, la qualità e il pregio dell’industria tessile italiana nel mondo! Grazie per aver portato sviluppo e ricchezza nel Comune di Quarona e in tutta la Valsesia»: così recita la targa consegnata stamattina dal sindaco di Quarona e presidente dell’Unione Montana Valsesia a Damien Bertrand, ceo dell’Azienda Loro Piana S.p.a., in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione.

Pietrasanta ha introdotto la mattinata ringraziando sia l’azienda che la famiglia Loro Piana, sottolineando come i timori per il passaggio della quota maggioritaria della proprietà al gruppo francese LVMH, nel 2013, siano stati presto fugati dalla disponibilità dimostrata dalla nuova dirigenza, che ha continuato ad operare sul territorio con la stessa attitudine collaborativa della famiglia Loro Piana: «La proficua unione tra l’Italia e la Francia in questa azienda – ha detto il sindaco – devono essere il paradigma per un’Europa unita davvero, dove le Nazioni si uniscono per raggiungere grandi risultati: sarebbe il futuro migliore per tutti noi, affinché possiamo un giorno sentirci orgogliosamente tutti cittadini di un’Europa che cresce e si distingue nel mondo». Pietrasanta ha infine affidato la sua riflessione alla citazione della teoria economica che paragona il sistema economico ad un ambiente complesso, come quello di uno stagno, dove lo sviluppo dipende dall’interazione fra gli agenti: «Ci sono diversi modi per crescere, quello del pesce grosso che mangia quelli più piccoli e alla fine si trova solo e smette di crescere – ha detto Pietrasanta – e quello di chi cresce facendo crescere il sistema che gli sta intorno: questa è la scelta che ha fatto Loro Piana, un’azienda che ha portato ricchezza sul nostro territorio e nel nostro comune. Non elenco – ha aggiunto – gli innumerevoli aiuti che Loro Piana, come azienda e come famiglia, ha dato alla nostra comunità, ma il senso di questa giornata sta tutto in questo: grazie, perché siete cresciuti e crescete facendo crescere anche noi».

A conferma del sostegno e della collaborazione tra l’Azienda e il Comune, il ceo di Loro Piana, Damien Bertrand, ha annunciato che l’azienda, di concerto con Pierluigi Loro Piana, ha deciso di donare al Comune uno scuolabus elettrico, per conservare l’ambiente naturale valsesiano: «Quarona è da sempre fondamentale per la nostra azienda – ha detto Bertrand – molti aspetti di questa valle hanno avuto un ruolo significativo nel successo di Loro Piana: uno è il fiume Sesia, la cui acqua pura è essenziale per la produzione tessile, un'altra è la storia di ricerca di perfezione, tramandata di generazione in generazione, che caratterizza gli artigiani e i lavoratori che hanno portato la loro esperienza, dedizione e passione nei nostri stabilimenti – ha aggiunto il Ceo – permettendoci di creare i prodotti più pregiati al mondo».

Luisa Loro Piana ha ricordato la figura del marito Sergio, scomparso ormai 11 anni fa, evidenziandone le capacità imprenditoriali e l’amore per la Valsesia.

Intenso e articolato l’intervento di Pierluigi Loro Piana, che ha iniziato ringraziando il Comune e ricordando i 50 anni alla guida dell’azienda insieme al fratello Sergio, seguendo gli insegnamenti ricevuti dal padre Franco: «Abbiamo iniziato negli anni in cui la globalizzazione ha consentito all’impresa di svilupparsi – ha detto Loro Piana – c’erano grandi opportunità e per noi è stato abbastanza facile. Oggi il mondo è diverso, sento parlare di deglobalizzazione e vedo nuvole nere all’orizzonte: spero che questo non succeda, perché vuol dire ridurre lo sviluppo: bisogna creare un mondo più libero economicamente, più giusto, più democratico».

Ma Loro Piana si è soffermato in particolare sul valore aggiunto della Valsesia: «Voglio dire grazie ai nostri collaboratori, allo spirito valsesiano di collaborazione e al saper fare dei nostri artigiani – ha detto – e voglio ricordare le scuole buonissime che abbiamo frequentato io e mio fratello: i licei di Borgosesia e Varallo erano scuole difficili, con insegnanti seri e di valore. Le scuole sono tuttora un valore su cui dobbiamo puntare – ha aggiunto – perché i giovani devono ricevere un’educazione moderna e capace di prepararli a costruire il futuro, loro e delle generazioni future».

La scuola è proprio uno dei cardini sui quali si basa il supporto di Loro Piana al Comune di Quarona: le scuole quaronesi possono garantire un’offerta formativa ampia e articolata, con insegnanti madrelingua fin dall’asilo, corsi sportivi, attività varie. Per ringraziare di questa attenzione, un’alunna delle scuole ha consegnato a Pierluigi Loro Piana un grande cuore disegnato dai bambini, con su scritto a lettere cubitali: Grazie!

Molti e prestigiosi gli interventi politici: dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato la qualità del prodotto tessile del nostro territorio, ricordando come il “fatto bene” sia anche ambientalmente compatibile. Il senatore Roberto Rosso, segretario della Commissione Permanente Industria, ha voluto dare enfasi al tema della “restituzione” sottolineando come l’azienda abbia saputo restituire, negli anni, ciò che il territorio ha dato, rendendo partecipi i valsesiani del proprio successo. L’intervento dell’assessore Regionale al Bilancio, Sviluppo e Attività Produttive, Andrea Tronzano, ha toccato anche il tema della sicurezza sul lavoro, ricordando che Loro Piana ha a cuore la sicurezza dei propri dipendenti tanto da essere una delle aziende dove non si sono registrati infortuni. Il presidente di Confindustria, Gianni Filippa, ha elogiato la capacità imprenditoriale della famiglia e della nuova conduzione della Loro Piana, ricordando l’importanza di avere aziende di questo calibro per la crescita del territorio. Tutti hanno augurato altri 100 anni di successo a Loro Piana e, con molta verve e simpatia, il vice presidente della Provincia, Alessandro Montella – dopo aver ringraziato Loro Piana per l’attenzione al territorio, con particolare riferimento al sociale - ha auspicato di poter essere ancora presente tra 100 anni per festeggiare i successi di questa grande azienda.

A Pierluigi, Luisa e Lucia Loro Piana sono state donate tre statuette in bronzo che riproducono fedelmente la statua della Beata Panacea, patrona della Valsesia, che si trova al centro di Quarona.

L’ultimo intervento è stato quello di Lucia Loro Piana: «Grazie a tutti, a lei caro cindaco, a tutta la Valsesia, e voglio ringraziare mio padre e mia madre per come ci hanno cresciuto – ha detto Lucia – ma il grazie più grande va ai miei fratelli: io sono fierissima, loro non si possono fare i complimenti, Luisa ha ricordato Sergio, ma Pierluigi non può farsi i complimenti da solo e allora sono io a dire che è un mito! Il mio messaggio per tutti – ha concluso - per i giovani innanzitutto, è di essere aperti al mondo intero, senza chiusure, né gelosie».