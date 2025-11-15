Quarona commemora il tenente colonnello Fenoglietti

Quarona commemora il tenente colonnello Ermanno Fenoglietti, scomparso prematuramente nel 1995, in Bosnia, dove era comandante del

contingente dei Carabinieri WEUPOL/WEO. Figura di alto valore umano e professionale dell’Arma dei Carabinieri, ha lasciato un segno profondo nella comunità e nell’Istituzione.

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti dell’Arma in servizio e in congedo, delle associazioni e dei cittadini, è stato reso omaggio all’Ufficiale con un momento solenne e partecipato. Durante la cerimonia è stata deposta una corona e sono stati ricordati il suo impegno quotidiano e la sua straordinaria dedizione al lavoro. Sono state pronunciate parole di gratitudine per l’esempio di professionalità, rigore morale e umanità che il tenente colonnello Fenoglietti, ha lasciato in eredità.

L’Arma dei Carabinieri e la comunità Valsesiana hanno rinnovato, ancora una volta, la vicinanza alla famiglia con il proposito e l’impegno di custodire e tramandare la memoria dell’ufficiale.