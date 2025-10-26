Fuori strada, finisce in un dirupo

Incidente, intorno alle 18 di domenica 26 ottobre, sulla Sp 71 per Crevacuore, in Comune di Serravalle Sesia. L'incidente, avvenuto in maniera autonoma, ha coinvolto un motociclista finito in un dirupo dopo essere uscito di strada.

Per i soccorsi è stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo che, utilizzando le tecniche speleo alpino fluviali, hanno raggiunto e recuperato il ferito, successivamente veniva affidato al personale medico per le prime cure e accertamenti necessari.

Sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri e Soccorso alpino della stazione di Borgosesia.