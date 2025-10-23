Ente di gestione aree protette Valsesia: Stragiotti confermato presidente

Carlo Stragiotti, attuale segretario della Lega Valsesia, è stato conermato alla presidenza dell'Ente gestione aree protette in carica della Valsesia, incario che aveva ricoperto anche nella precedente consiliatura a partire dalla metà del mandato. La nomina è avvenuta a seguito della votazione unanime da parte della Comunità delle Aree Protette, composta da 12 Comuni (Alagna, Carcoforo, Alto Sermenza, Valstrona, Rimella e Fobello per il Parco Alta Valsesia e Borgosesia, Valduggia, Boca, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco per il Parco del Monte Fenera), tre Province (Vercelli, Novara e Verbania) e due Unioni Montane (Valsesia e dei Laghi), nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dei sette componenti previsti dalla normativa, risultano attualmente nominati cinque consiglieri, compreso il presidente. Restano da completare le designazioni da parte delle associazioni ambientaliste e di quelle agricole, in attesa delle rispettive intese.

Il nuovo Consiglio vede la nomina, su designazione del Comune di Alagna, della consigliera Paola Lanzoni, e, su designazione della Comunità delle Aree Protette, dei Consiglieri Marco Zantonelli (Forza Italia), Marco Defilippi (Fratelli d’Italia) e Anthony Rovezzo (Lega). In sede di insediamento, il Consiglio ha provveduto ad eleggere il Consigliere Marco Zantonelli vicepresidente. Stragiotti ha annunciato l’intenzione di avviare un percorso di profonda riforma dell’assetto normativo e organizzativo dell’Ente, che vedrà il coinvolgimento attivo degli Enti del territorio. Le proposte elaborate in sede locale saranno successivamente presentate all’attenzione della Regione Piemonte per la richiesta di adeguamento legislativo.

Il presidente e il Consiglio di Amministrazione hanno infine rivolto un sentito ringraziamento per la fiducia ricevuta dai rappresentanti istituzionali del territorio e dal presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, che ha promulgato il decreto di nomina.