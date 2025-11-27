«Piazza Cavour, le plance non sono intoccabili»: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega replicano al Pd

«Pedane degradate e pericolose per anziani, bambini e disabili; la scarsa igiene sottostante come più volte rimarcato dai commercianti; la presenza di topi come più volte segnalato dai residenti: gli interventi di manutenzione non sono più rimandabili. È il tempo dell’intervento, non il tempo del “decidere di non decidere”». Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega replica alle osservazioni del centro sinistra sul piano di riqualificazione di piazza Cavour che oggi, sarà trattato in un'interrogazione in Conisglio comunale.

«Ovvio che la futura scelta di alternative allo stato attuale dovrà essere ben ponderata sulla base di valutazioni concrete, sostenibili e durature nel tempo, e soprattutto sentiti tutti i portatori di interesse, compresa la Soprintendenza - attaccano i capigruppo di maggioranza -. La proposta del primo cittadino di rimuovere temporaneamente alcune pedane per verificare lo stato della piazza è stata accolta con entusiasmo proprio da chi vive e lavora quotidianamente in piazza Cavour. Perché è una risposta sensata, figlia di una persona che sa amministrare per il bene comune. E, comunque, la plance non sono intoccabili. La Sovrintendenza nel 2003 richiamò chiaramente questo principio quando diede il via libera al progetto».

Quanto al delicato tema della durata degli interventi, i capigruppo ribadiscono che «Il sindaco non ha mai pensato di compromettere gli affari dei nostri commercianti, anzi con atti concreti e quotidiani è dalla loro parte. I lavori, quando inizieranno, si effettueranno a lotti e sempre in periodi che non vadano a intaccare l’attività economica».

La replica del centro destra, dal merito, si sposta poi al tema politico. «La velocità a cui sta andando il nostro sindaco per il bene di Vercelli, a soli 16 mesi dal suo insediamento, non si era mai vista prima. E questa cosa sta infastidendo non poco, vero? Altrimenti le continue e immotivate critiche non avrebbero senso - attaccano i rappresentanti di maggiornaza -. Altra cosa che infastidisce è la volontà del sindaco di attuare una progettazione “corale” sul futuro di piazza Cavour. Il 9 ottobre 2025, Scheda ha convocato la riunione aperta con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, le associazioni di categoria e i commercianti: un atto quanto mai raro di apertura e ascolto e probabilmente anche questo ha irritato non poco l’opposizione? Durante l’incontro, sono stati presentati quattro progetti che prevedono il ripristino della pavimentazione di piazza Cavour. E chi ha sollevato obiezioni? Nessuno. Nemmeno i due esponenti della minoranza presenti in aula che, invece, nelle ultime ore hanno riacquistato “miracolosamente” la parola».