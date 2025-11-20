Sabato in piazza Cavour, staffetta della lettura dei nomi dei bimbi sterminati a Gaza

In occasione dell’avvio della settimana per la Giornata Mondiale di solidarietà con la Palestina stabilita dall’ONU nel 1977 per il 29 novembre di ogni anno.

SABATO 22 Novembre 2025 in Piazza Cavour a Vercelli

promossa dal Gruppo INSIEME PER GAZA si svolgerà la

STAFFETTA di LETTURA DEI NOMI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI VITTIME DELLO STERMINIO A GAZA con il titolo: “TI CHIAMO PER NOME”

La lettura avrà inizio alle ore 10 fino alle 13 per riprendere dopo una pausa, alle ore 15,30 fino alle 19,30 circa.

Negli ultimi due anni almeno 20.000 bambini hanno perso la vita sotto i bombardamenti e per le conseguenze della carestia.

Saremo insieme per ricordare, per manifestare attenzione, per restituire dignità, perché non siano solo numeri di una statistica, ma individui, giovani vite con tanti sogni e aspirazioni. Saremo insieme per restituire loro un nome.



Ai cittadini, alle istituzioni, alle scuole, alle associazioni, ai passanti, si rivolge l’invito a partecipare, a fermarsi anche solo per qualche minuto. Ascoltare quei nomi, significa scegliere di non voltarsi dall’altra parte.

Non esiste un elenco completo di tutte le vittime: saranno letti solo i nominativi segnalati dal Ministero della Sanità di Gaza fino alla data del 15 luglio 2025, utilizzando i registri ospedalieri, degli obitori, le testimonianze di familiari e fonti giornalistiche verificate.

La sofferenza dei bambini più di tutte deve colpire - ha detto il card. Matteo Zuppi in occasione della maratona cui ha personalmente dato voce lo scorso mese di agosto a Marzabotto. Iniziativa ripresa in seguito da molte città e comunità italiane: Milano, Roma Mantova, Lecco, Modena, Rovigo, Lecce, Parma, Spoleto, Bergamo, recentemente anche a Ivrea e altre ancora.



La giornata del 22 novembre è anche fissata come Giornata di digiuno nazionale in preparazione alla ricorrenza del 29 Giornata Mondiale di solidarietà con la Palestina, stabilita dall’ONU quasi cinquanta anni or sono.