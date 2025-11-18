Piazza Cavour si riapre il dibattito: «Le plance sono da mantenere»

Una nota del coordinamento Verdi di Vercelli riapre il dibattito sulla sistemazione di piazza Cavour, un tema sul quale interverrà, nel pomeriggio, anche il Pd cittadino che ha convocato un conferenza stampa.

Ecco il testo dell'intervento dei Verdi.

Il Coordinamento cittadino di “Europa Verde-Verdi Vercelli e Provincia” esprime il proprio parere fortemente favorevole alla manutenzione e al ripristino dell’attuale sistemazione di piazza Cavour, sottolineando l’importanza della conservazione/manutenzione delle cosiddette “plance”, divenute nel tempo un elemento identitario e riconoscibile del cuore cittadino. Un arredo urbano vivo e sostenibile: le plance hanno reso la piazza più vivibile, più accogliente e fruibile: oggi le persone si fermano, dialogano, partecipano, condividono e “vivono” la piazza.

Le attuali plance sono un esempio virtuoso di “arredo urbano leggero e sostenibile”, capace di integrarsi con il contesto storico e architettonico senza alterarlo, ma anzi valorizzandolo. Nel corso degli ultimi anni, centinaia di eventi — concerti, fiere, mercati, spettacoli, ecc. — hanno trovato nelle plance il loro “palcoscenico naturale”, contribuendo alla vitalità sociale e culturale di Vercelli.

Funzionali, reversibili e rispettose dell’ambiente, realizzate in legno, materiale naturale e reversibile, le plance rappresentano una soluzione leggera e non invasiva, che può essere manutenuta, rimossa o sostituita senza impatti tecnologici e/o edilizi “pesanti”. Svolgono inoltre funzioni pratiche fondamentali: coprono e mettono in sicurezza gli accessi ai vecchi magazzini sotterranei e permettono di mantenere una superficie piana e accessibile nonostante i dislivelli della piazza.

Rappresentano anche un valore economico per la città: le plance costituiscono di fatto un “dehor naturale” per bar, ristoranti e altri esercizi commerciali che si affacciano sulla piazza, creando un contesto piacevole e fruibile sia per i cittadini che per i turisti. La loro rimozione comporterebbe un danno economico per le attività commerciali, che negli anni hanno potuto beneficiare di un ambiente più accogliente e attrattivo.

Una riflessione contro “la pesantezza e l’irreversibilità” di altri materiali inadeguati: sostituire le plance con materiali come calcestruzzo e/o laterizi significherebbe snaturare la piazza, appesantendone l’immagine e alterandone il carattere storico. Una soluzione del genere sarebbe in contrasto con i principi di tutela dei centri storici e con una visione urbana sostenibile, che privilegia invece interventi leggeri, temporanei e reversibili.

Un simbolo della Vercelli vivibile: l’attuale sistemazione di Piazza Cavour è entrata a pieno titolo nella memoria storica e affettiva dei vercellesi. Le plance non sono solo un elemento di arredo, ma un simbolo della rinascita urbana e della volontà di restituire la piazza alle persone, dopo anni in cui era ridotta a uno squallido parcheggio per automobili.

“Difendere le plance significa difendere un modo di intendere la città: più verde, più umana, più condivisa. È l’intervento di arredo urbano più riuscito degli ultimi vent’anni nel centro storico di Vercelli.