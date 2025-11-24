Paolo Del Vecchio nuovo segretario della Funzione pubblica Cgil

Paolo Del Vecchio, 59 anni, educatore professionale, iè il niuovo segretario generale della Cgil Funzione Pubblica Vercelli Valsesia. Inizia il suo percorso sindacale il 1 ottobre 1999 alla Fp Cgil di Novara (poi Fp Cgil Novara e del Verbano Cusio Ossola). Il 19 maggio 2019 diventa segretario generale di quella struttura e ora prosegue il percorso a Vercelli e Valsesia. Dalla segreteria della Camera del Lavoro, insieme agli augur al neo eletto arriva «un grande e doveroso grazie a Carmine Lungo per aver diretto con dovizia e ottimi risultati la Funzione pubblica provinciale, diventando un punto di riferimento della stessa città». Lungo rimarrà in forza alla Fp Cgil di Vercelli e Valsesia.



