Giovani Democratici, il nuovo segretario è Giovanni Donati

Giovanni Donati, consigliere comunale a Borgosesia, è il nuovo segretario di Federazione dei Giovani Democratici, movimento giovanile del Pd. Donati, succede a Simona Paonessa, consigliera regionale del Pd, segretaria GdD dal 2023. Donani è stato eletto sabato 29 novembre, nel corso del congresso che si è svolto nella sede Pd di via Ferraris 45.

«La giovanile del Partito Democratico della Federazione vercellese si presenta a questo Congresso con la consapevolezza che il futuro del territorio e del nostro Paese dipende dalla capacità delle nuove generazioni di farsi protagoniste - dice il neo segretario -. La nostra comunità, fatta di studenti, lavoratori e cittadini attivi, chiede una politica inclusiva, innovativa e coraggiosa. Con la massima attenzione a temi cruciali come il lavoro povero, la formazione, la sostenibilità ambientale, i trasporti pubblici locali da vedere come vero servizio di welfare, accessibile a tutti sia economicamente che socialmente. Senza dimenticare la creazione di spazi culturali e di condivisione per i giovani che troppo spesso devono scalpitare per crearsi condizioni favorevoli nel mercato del lavoro e nella società. Raccolgo da Simona un’eredità importante e continuerò con impegno il lavoro impostato in questi anni».

Al termine del suo incarico, Paonessa commenta così l’elezione di Donati: «La grande forza di questa giovanile è essere sempre un gruppo unito e attivo, con la convinzione sia fondamentale che i giovani partecipino alla vita politica di un Paese: le decisioni prese oggi riguardano il presente e il domani, che appartengono a noi giovani. In questi anni ho lavorato per rafforzare il ruolo dei GD nella provincia, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale sempre più solida, avvicinando i giovani alla politica per includerli sempre più nei processi decisionali e nelle istituzioni locali. Lo stesso Giovanni Donati è un amministratore locale che lavora per il suo Comune e il suo territorio con entusiasmo e attenzione. Oggi è una giornata importante per la Federazione dei Giovani Democratici di Vercelli e faccio a Giovanni i migliori auguri di buon lavoro».

«La partecipazione politica delle nuove generazioni rappresenta una sfida più che mai urgente e attuale - conclude la segretaria provinciale Mariella Moccia, presente al Congresso dei Giovani Democratici - per portare nuove idee all’interno del Pd, impegnandoci insieme nella costruzione di una società più giusta, inclusiva, equa e sostenibile per tutte e tutti. Sono certa Giovanni Donati saprà lavorare con impegno per rappresentare al meglio la voce delle nuove generazioni, nel partito come nelle Istituzioni. Inoltre, ci terrei a ringraziare Simona Paonessa per il prezioso e instancabile lavoro svolto in questi anni alla guida della giovanile del Pd».