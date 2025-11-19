Carlo Riva Vercellotti (FdI): Impianti sportivi più efficienti e sostenibili, grazie al bando di finanziamento della Regione rivolto ai Comuni e alle Province

«La Regione Piemonte continua a investire sul territorio e sulle amministrazioni locali, sostenendo in modo concreto la transizione energetica delle strutture sportive comunali. La prossima apertura del nuovo bando finanziato con fondi FESR rappresenta un'opportunità importante per i Comuni che intendono modernizzare i propri impianti e ridurne i costi di gestione, a beneficio delle comunità e delle associazioni che li utilizzano ogni giorno. È un'iniziativa che sosteniamo con convinzione, frutto della sinergia tra gli assessori Marnati e Bongioanni».

Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti, capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, a margine della riunione odierna della III Commissione in cui era in discussione la programmazione finanziaria della Regione Piemonte.



Il bando, che sarà attivo e consultabile sul sito della Regione Piemonte tra poche settimane, prevede due linee di intervento:

· La prima, con una dotazione di 10 milioni di euro, dedicata ai lavori di efficientamento energetico, come la sostituzione delle caldaie, l'isolamento termico degli edifici sportivi, l'installazione di nuovi serramenti, l'illuminazione e altre opere per ridurre consumi e sprechi.

· La seconda, da 4 milioni di euro, rivolta alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esempio tramite l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli spalti o degli spogliatoi.



Il finanziamento coprirà il 70% delle spese ammissibili, mentre il restante 30% sarà a carico dei Comuni. I progetti potranno ottenere un contributo massimo di 400mila euro, per interventi dal valore complessivo non inferiore a 100mila euro.



«Si tratta di risorse significative – sottolinea Carlo Riva Vercellotti – che confermano l'attenzione della Regione verso l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e il sostegno concreto agli enti locali e al mondo associativo. Investire negli impianti sportivi significa investire nella qualità della vita delle nostre comunità, nello sport di base e nella sicurezza, nell'efficienza e nella modernità delle strutture frequentate da migliaia di cittadini. Sappiamo quanto siano aumentati negli ultimi anni i costi di gestione degli impianti e crediamo quindi che la nuova misura voluta dalla Regione rappresenti un'ottima opportunità per gli enti locali e per le associazioni sportive che vogliono rinnovare gli impianti e al contempo diminuire le spese energetiche.»

