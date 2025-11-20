Prolungamento orari asili nido. Riva Vercellotti (FDI): «Tre comuni vercellesi protagonisti di una misura che funziona».

“Siamo molto soddisfatti che anche quest’anno tre Comuni della provincia di Vercelli – Caresanablot, Vercelli e Gattinara – prendano parte alla misura regionale di ampliamento degli orari dei nidi comunali, un’iniziativa che negli anni ha dimostrato tutta la sua efficacia e la sua utilità concreta per le famiglie.” Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Carlo Riva Vercellotti, dopo il via libera della Regione Piemonte a destinare oltre 1,2 milioni di euro a 74 Comuni piemontesi per attivare il prolungamento dell’orario di circa 100 asili nido comunali, mantenendo invariate le tariffe per le famiglie grazie alla piena copertura dei costi tramite il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

La Regione Piemonte continua infatti a investire in un servizio che permette ai Comuni di prolungare l’orario degli asili nido senza gravare sulle tariffe a carico dei genitori, offrendo maggiore flessibilità e un aiuto reale nella conciliazione tra vita familiare e lavoro.



Della provincia di Vercelli, tre comuni - Caresanablot, Gattinara e Vercelli - hanno aderito all’iniziativa, ricevendo rispettivamente 18.146,00 euro, 36.572,00 euro e 28.700,00 euro.



“Questa misura – prosegue Riva Vercellotti – è il risultato della grande attenzione che la Regione dedica ai territori e alle esigenze delle famiglie, con un impegno costante che sta producendo risultati importanti negli anni. Il mio auspicio è che, in futuro, altri Comuni della provincia di Vercelli possano aderire a questa opportunità, ampliando ulteriormente la rete dei servizi educativi dedicati ai più piccoli.”

“Continuiamo a lavorare - conclude Riva Vercellotti - perché sempre più famiglie possano beneficiare di interventi concreti, che migliorano la qualità della vita e rafforzano i servizi di comunità.”