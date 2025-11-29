 / Politica

29 novembre 2025

Insieme per Gaza di Vercelli si unisce alle voci solidali con l'iman Mohamed Shahin

Primo firmatario il vescovo di Pinerolo Mons Delio Olivero (il video)

Anche Insieme per Gaza Vercelli si unisce alla alle molte manifestazioni di solidarietà (per Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn al-Khattabche) che in queste ore si stanno sollevando in Piemonte come espressamente richiesto nel video da Mons.Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e Presidente , designato da papa Leone XIV, della Commissione CEI per l'ecumenismo e il dialogo  interreligioso.

Il video

Primo firmatario il vescovo di Pinerolo Mons Delio Olivero, insieme ai rappresentanti della Chiesa Valdese, del Sermig e altre realtà del mondo cattolico e naturalmente il coordinamento dei centri islamici di Torino

