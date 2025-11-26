«Cappuccini, viabilità da rivedere»: le proposte del Pd e lista civica

Pd e lista civica tornano ad affrontare il tema della viabilità e dei parcheggi al rione Cappuccini. «Alla luce di diverse segnalazioni e di un’analisi dello stato attuale ci sembra necessaria una rivisitazione», rilevano i consiglieri Alberto Fragapane, Gabriele Bagnasco, Filippo Campisi, Manuela Naso, Marco Mancuso e Cecilia Nonne.

A titolo esemplificativo, vengono citate situazioni considerate problematiche legate alla ristretta ampiezza dell’asse stradale in via Prarolo, legate al numero crescente di automobili parcheggiate sul lato sinistro (in direzione Prarolo), che rendono complessa la viabilità della strada avente doppio senso di marcia; in via Carengo, ove nell’anno in corso è stata avviata una sperimentazione alternativa; in via Lamporo, accentuata dal parcheggio delle macchine sulla strada e dalla possibilità per i residenti di procedere con il doppio senso di marcia; in via Carrozzino, dove oltre alle problematiche stradali si segnala la necessità di riqualificare il marciapiede.

«Tali elementi richiedono una valutazione generale delle necessità di modifica della viabilità - rilevano i consiglieri comunali di minoranza -. Considerato che contestualmente, si rende necessario un piano di individuazione ed allocazione alternativa dei parcheggi, analizzando le eventuali opportunità esistenti, al fine di evitare la sosta nelle strade più strette. Alcune opzioni da approfondire potrebbero essere: l’area antistante la cooperativa; il terreno al termine di Via Lamporo, in direzione Bililemme; il terreno adiacente la riseria Viazzo. Per questo chiediamo di sapere se l’Amministrazione comunale abbia la volontà di procedere ad una valutazione generale della viabilità nel rione Cappuccini, tramite momenti di confronto con i cittadini residenti, con conseguente individuazione di eventuali soluzioni alternative; come sia stato valutato l’esito della sperimentazione che ha visto coinvolta Via Carengo e se si intenda prolungare tali misure e se l’Amministrazione intenda procedere ad un’analisi di ulteriori aree che potrebbero essere destinate a parcheggio».