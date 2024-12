Ripartiti gli impianti: rientrano anche gli ultimi sciatori

Aggiornamento ore 19,20

Sono ripartiti poco prima delle 19 gli impianti sciistici di Pianalunga e Passo dei Salati, consentendo il rientro ad Alagna degli ultimi sciatori bloccati, dal pomeriggio a causa del forte vento.

Il fatto

Bloccati in quota, sulle piste di Alagna, dalle forti raffiche di vento: pomeriggio difficile per circa 150 sciatori. A causa di avverse condizioni meteo sono stati fermati gli impianti di Pianalunga e del Passo dei Salati. Gli sciatori, comunque, sono tutti al sicuro nelle stazioni e vengono portati a valle dai soccorritori in piccoli gruppi da Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza di Alagna, Soccorso Alpino e personale di Monterosa Ski. Un'operazione non semplice perché parte delle piste non sono innevate e alcuni tratti ghiacciati rendono difficile la circolazione.