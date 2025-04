«Tragedia evitata grazie alla sua prontezza»: Borgosesia ringrazia il vigile eroe

Ha soccorso un pensionato, vittima di un incidente in viale Duca d'Aosta, praticandogli il massaggio cardiaco e mantenendolo in vita fino all'arrivo del 118. E' stato grazie alla preparazione e al sangue freddo di un agente della Polizia Municipale di Borgosesia che una vicenda già di per sé drammatica, non è sfociata in una tragedia. L'agente si chiama Alex Franciosa e da poche settimane è in servizio nella cittadina valsesiana: quando ha notato l'incidente, si stava dirigendo alle vicine scuole medie per il controllo dell’uscita degli alunni. Allertato da un cittadino per l’incidente avvenuto a pochi metri da lì è subito accorso.

Valutata la situazione, Franciosa ha visto il conducente di uno dei due veicoli coinvolti in serio pericolo: l’uomo non respirava ed era incosciente. Senza perdere tempo, ha chiesto a una cittadina di chiamare il 112 e, in collegamento con la centrale operativa, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, continuando tale operazione fino all’arrivo dell’autoambulanza, che ha poi trasportato l’uomo in ospedale, dove si trova tuttora in rianimazione.

«Ho sentito oggi i sanitari, che mi hanno confermato che il ferito si trova ancora in rianimazione, sotto stretto controllo medico: solo grazie all’intervento tempestivo dell’agente Franciosa è stato rianimato e si spera che possa riprendersi. Mi congratulo con il nostro agente – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – da poco entrato in servizio a Borgosesia: la sua prontezza e la sua competenza nelle manovre di pronto soccorso hanno permesso di salvare la vita all’uomo coinvolto nell’incidente. Franciosa – aggiunge il sindaco – riceverà un encomio per questo suo gesto, onorificenza alla quale peraltro il nostro vigile non è nuovo, poiché già nel Comune di Imperia, dove prestava servizio prima di venire a Borgosesia, era stato premiato dal sindaco Claudio Scajola per essersi distinto per la qualità del servizio prestato. Siamo fieri di avere tra i nostri agenti un uomo di tale valore – conclude il sindaco – che ci dimostra come le funzioni della Polizia Municipale contemplino svariate forme di difesa e tutela del cittadino: dal controllo del traffico alla sicurezza del patrimonio, fino, come in questo caso, al pronto intervento a difesa della vita stessa. Complimenti, dunque, all’agente Franciosa e una raccomandazione ai cittadini: quando vedete un vigile urbano, ricordatevi sempre che è una persona che sta lavorando per tutelare tutti noi».