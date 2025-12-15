Crolla un muro all'interno del parcheggio della stazione

E' crollato, nella notte tra domemica e lunedì, parte del muro di cinta che sepalare l'area della stazione dei pullman dal parcheggio della stazione ferroviaria con ingresso in corso Gastaldi. La zona era delimitata da transenne e cartelli che invitavano alla prudenza e lo schianto non ha, fortunatamente, causato danni.

In una nota, l'assessore Paolo Campominosi precisa che il muro crollato vicino alla stazione non è di proprietà comunale. «Sono in stretto contatto con Rfi e Atap perché possano risolvere al più presto il problema» dice Campominosi. Intanto, comunque, la zona è stata transennata e, si spera quanto prima verrà messa in sicurezza.