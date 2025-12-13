Perde il controllo dell'auto e finisce fuori dell'autostrada

Ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori dalla sede autostradale per terminare la corsa tra la vegetazione dell'area circostante. E' stato necessario l'intervento dei Vigii del Fuoco, intorno alle 13,30 di sabato 13 dicembre sulla A5 nel territorio di Alice Castello. Squadre provenienti dal distaccamento permanente di Livorno Ferraris e da quello volontario di Santhià sono intervenute al chilometro 21 e 800 per i soccorsi al conducente la messa in sicurezza del mezzo.

All'arrivo del personale il guidatore era già fuori dal veicolo e affidato alle cure dei sanitari della Croce Rossa di Cavaglià, che lo hanno successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso; i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della vettura e dell'area mentre il personale della Polizia stradale di Settimo Torinese e della viabilità autostradale si occupati di accertare la dinamica e gestire la viabilità sul tratto.